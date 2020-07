Ator Leonardo Villar, de 'O Pagador de Promessas', morre em São Paulo

Amazonas precisa respirar

Morreu nesta sexta-feira (3) o ator Leonardo Villar, conhecido pelo filme "Pagador de Promessas". Ele sofreu um infarto na manhã de hoje no UTI de um hospital onde foi internado na quinta-feira após se sentir mal na noite anterior.

De acordo com familiares, o artista será cremado, conforme seu desejo, e não haverá velório por conta da pandemia do novo coronavírus.

Leonardo Villar interpretou o protagonista Zé Burro no premiado "O Pagador de Promessas" (1962), indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Com ilustre carreira no teatro e cinema, o ator fez mais de trinta novelas na televisão, sendo "Passione" (2010) a sua última na TV Globo.