Ator de Modern Family morre aos 86 anos e deixa série inédita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator e comediante norte-americano Fred Willard morreu ontem, aos 86 anos, meses depois de encerrar sua participação em Modern Family com a morte de seu personagem, Frank Dunphy.

Ele também era conhecido por atuar em sucessos como o filme "O Melhor do Show", de 2000, e a série "Raymond e Companhia", de 1996.

Antes de morrer, Willard deixou gravada a a série "Space Force", da Netflix, na qual interpretou o pai do ator Steve Carell. A produção ainda não foi ao ar. A emissora ABC, dos Estados Unidos, noticiou a morte de Willard destacando seus 50 anos de carreira e se referindo a ele como "um dos atores cômicos mais movimentados" de Hollywood. Segundo a People, a morte se deu por "causas naturais".

"É com o coração pesado que compartilho a notícia de que meu pai faleceu muito pacificamente na noite passada, com a fantástica idade de 86 anos", escreveu no Twitter a filha dele, Hope Willard. "Ele continuou andando, trabalhando e nos fazendo felizes até o fim. Nós o amamos muito! Sentiremos sua falta para sempre."