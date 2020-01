Ator de 'Busca Implacável' visita Manaus e pede ajuda para venezuelanos

O ator norte-irlândes Liam Neeson, que é embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), esteve em Manaus na última quinta-feira (09), durante uma visita de quatro dias à região da fronteira brasileira com a Venezuela. Na ocasião, Liam visitou uma barbearia de amigos venezuelanos e aproveitou o momento para pedir às pessoas que possam dar mais apoio às crianças e aos adolescentes refugiados e migrantes da Venezuela que precisam de assistência na América Latina.

“Como pai, fico com o coração partido ao ouvir suas histórias. Mas também vi esperança nos olhos de crianças refugiadas que aproveitaram todas as oportunidades para aprender em um ambiente seguro, crescer saudáveis ​​e, eventualmente, reconstruir sua vida no Brasil”, disse o ator ao falar sobre sua experiência com as famílias venezuelanas.

Liam Neeson protagonizou filmes como ‘Busca Implacável’, ‘Sem escalas’ e foi vencedor do Oscar como ‘Melhor Ator’ em ‘A lista de Shindler’.