Ator da Globo, João Côrtes revela detalhes ao se assumir gay: 'é uma luta contínua'

No dia em que se comemora mundialmente o 'Orgulho LGBTI' , o ator João Côrtes assumiu que é gay publicou um textão em que revelou sua homossexualidade e ganhou ‘o amor’ de amigos e famosos.

“Eu sabia que era gay quando tinha uns 14 anos. […] Nunca soube o que fazer com aquilo. Então eu dobrei e guardei em uma caixinha, embaixo do meu caos emocional. Ninguém liga pra isso mesmo… E escondi de mim, dentro de mim, por anos e anos, na esperança de que isso se tornasse cada vez menor, e menor”, começou, contando quando se descobriu.

João continuou, e afirmou que mesmo sendo de uma família liberal e tendo um certo privilégio, ele se sentiu com medo de revelar seus sentimos. “[…] Eu já me aceitei e me assumi há alguns anos na minha vida pessoal, mas nunca publicamente. E não me deixa de ocorrer o quão importante a representatividade”, continuou.

“Se você é gay, bi, trans, não-binário, ou ainda se questionando, se você tá confuso, tá sentido dor, ou vergonha, ou humilhação, ou se sente sozinho: Você não tá sozinho […] Prometo que depois da tempestade a vida fica melhor! Confia”, finalizou.