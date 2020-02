Ator da Globo, João Baldasserini tem suposto vídeo íntimo vazado

Um suposto vídeo intimo do ator da Globo João Baldasserini começou a circular pelas redes sociais, nesta quarta-feira (19). Ele está na novela ‘Salve-Se Quem Puder’ com o personagem Zezinho.

O suposto vídeo mostra o ator em uma conversa de vídeo pelo Skype, e após o início da gravação, o mesmo começa a mostra e tocar o pênis. O vídeo tem mais de 20 minutos.

Procurado pela colunista Fabia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, a assessoria do ator não quis comentar o assunto por se tratar da vida pessoal do artista.