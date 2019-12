Assessoria de Maiara se manifesta sobre afirmação de cantora em estar solteira: ‘é brincadeira’

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, teria contado em um show que estaria solteira. O caso aconteceu dias depois dela e de Fernando Zor, terem excluídos das redes sociais as fotos em que estariam juntos e parado de se seguirem no Instagram. Apesar de todas as evidências, a assessoria da cantora afirmou para o Hugo Gloss que tudo não passa de uma ‘brincadeira’’.

“Foi uma briga de casal. Eles ainda estão se falando. É muito prematuro falar em romper com continuar”, explicou a assessoria ao Hugo Gloss.

Relembre

A possível briga e término do casal foi percebida no último sábado (28), quando a atitude do casal gerou muitas especulações por parte dos internautas. O sertanejo teria postado no stories a frase ‘Eu tentei juro que tentei’. Em resposta, a irmã de maraisa excluiu todas as fotos do casal da rede social.

Mais tarde, uma fonte da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', informou que o término aconteceu por ciúmes de Fernando com Henrique, da dupla com Juliano.