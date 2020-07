Apresentador do Sportv Rodrigo Rodrigues é internado em UTI com Covid-19

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador do Grupo Globo Rodrigo Rodrigues está internado em um hospital no Rio de Janeiro com Covid-19. O jornalista de 45 anos contraiu a doença há duas semanas, período em que se afastou dos programas esportivos da Globo.

Ele é o responsável por apresentar o "Troca de Passes", no canal fechado SporTV, e, eventualmente, o "Globo Esporte", na Globo em TV aberta.

Segundo apurou a reportagem, Rodrigo Rodrigues descobriu a Covid-19 na primeira quinzena de julho e, desde então, estava afastado da televisão. Seu último "Troca de Passes" foi no último dia 9, e desde então, o programa é apresentado em rodízio por Karine Alves e Fred Ring.

Ele teve complicações no final da última semana, quando foi encaminhado para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) especializada no tratamento do novo coronavírus no hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste da da capital fluminense.

O estado de saúde inspira cuidados. Em contato com a reportagem por telefone, o hospital confirmou a internação do apresentador por Covid-19, mas não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde. Já a assessoria de imprensa da rede Unimed Rio ainda não respondeu aos pedidos de informação.

Colegas de profissão e da Globo ouvidos pela reportagem demonstraram preocupação com o apresentador, uma vez que seu sobrepeso vinha dificultando a recuperação. O narrador do Esporte Interativo André Henning mostrava aflição com o caso. Sem maiores notícias do estado de saúde de Rodrigues, Henning confirmou que não consegue contato com el há alguns dias.

A Globo confirmou as informações em nota enviada à reportagem: "O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de COVID-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital".

CARREIRA

Apresentador do Grupo Globo desde janeiro de 2019, Rodrigo Rodrigues tem passagens por diversas emissoras de televisão. Trabalhou no SBT, TV Cultura, TV Gazeta e Band entre as emissoras abertas. Virou apresentador esportivo em 2011, quando foi contratado pela ESPN Brasil para comandar a edição noturna do "Bate-Bola".

Saiu do canal esportivo da Disney em 2014, mas voltou no ano seguinte, onde foi o primeiro apresentado do programa "Resenha ESPN". Deixou de vez a ESPN em 2016 e só voltou para um canal de esporte em 2017, quando assinou com o Esporte Interativo.

Ficou no canal da Turner até o seu fim, em agosto de 2018, e seguiu no time quando os projetos dele foram migrados para a TNT e Space. Em dezembro de 2018, deixou a emissora e aceitou proposta do Grupo Globo, assinando em janeiro de 2019. Virou apresentador do "Troca de Passes" em setembro de 2019, onde atua desde então.

Além de apresentador, Rodrigo é músico e vocalista da banda The Soundtrackers.