Após término com Gabigol, Rafaella Santos radicaliza no visual

Rafaella Santos usou o Instagram para mostrar o seu novo visual nesta sexta-feira (17). Solteira após decretar o fim do namoro com o atacante Gabigol, a irmã de Neymar posou plena com as tranças loiras em evidência.

Na quinta-feira, Rafaella usou as redes sociais para pedir que os seguidores parem de associá-la a Gabigol, já que segundo ela, os dois terminaram há um mês. Foi a primeira vez que ela confirmou o término, até então o que se sabia é que os dois haviam brigado durante o Réveillon. A moça fez o pedido após vazar na internet mensagens íntimas de Gabigol com uma modelo, supostamente enquanto ele e Rafaella estavam namorando.