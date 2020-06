Após ter indicação de cirurgia, jornalista supera hérnia e deixa hospital sem operação

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carla Cecato, 42, passou por um susto nos últimos dias. Por meio de seu Instagram, a apresentadora da RecordTV contou que após ser internada com fortes dores abdominais e receber indicação de cirurgia para hérnia de disco, os médicos desistiriam do procedimento e deram alta para ela.

Tudo começou nesta terça-feira (16), dia em que a jornalista relata ter começado os incômodos. "Estava sentindo uma dor forte na boca do estômago. Achei que era gastrite. Fui tomando remédio e não passava. Na quinta procurei um médico. Era uma hérnia supra umbilical encarcerada. Fui para o PS do [hospital] Samaritano na sexta de manhã para operar às pressas.Tomei até morfina para dor", começou Cecato.

Para surpresa não só da jornalista, mas de toda a equipe médica que a acompanhava, no outro dia o problema estava resolvido. "Repetimos a tomografia e a hérnia tinha sumido. Fizemos uma ultra para ter certeza e não encontramos, no lugar dela só uma inflamação muscular que poderia ser tratada com remédios. Passei 12 horas no hospital! Fui superbem atendida. Graças a Deus"!

Cecato encerra a postagem feita neste sábado (20) tranquilizando os seguidores, dizendo que recebeu alta. "No final, não precisei abrir a barriga. Só continuo em observação para ver se a danada não volta ou foi embora de vez. Já estou em casa. Até agora não entendi o que aconteceu".

Com passagens por Band, Globo e SporTV, Cecato está na RecordTV desde 2005, onde já atuou em diversos jornalísticos, como Fala Brasil, Domingo Espetacular e Repórter Record. A apresentadora é casada com o arquiteto Fabrício Frade, 42, com quem tem um filho, Bruno, de nove anos.