Após sofrer abortos, Flávia Viana anuncia que está grávida: 'nosso bebê arco-íris'

Em pleno dia das mães, Flávia Viana e Marcelo Zangrandi anunciaram, neste domingo (10), no Instagram, que estão esperando um bebê. Flávia publicou uma foto com a filha e o amado, enquanto segurava o teste de gravidez.

“Ahhhh família está crescendo!!! Esperamos tanto por essa notícia!!!! Nosso bebê arco íris está a caminho! SIMMMMM SIMMMM E SIMMMMM!!!!”, comemorou Flávia na legenda.

No post, Flávia Viana relembrou dos dois abortos recentes que teve: “Após duas perdas que serviram para nos fortalecer e nos unir ainda mais estamos prontos pra receber esse filho (ou filha – palpites? Hehehe) com todo amor do mundo! Por enquanto nos fogem palavras, mas tudo se resume a uma só: FELICIDADE!!! Um feliz dia das mães para TODAS as mamães desse mundo!”, finalizou.