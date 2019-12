Após ser detido, Thiago Lacerda é clicado em livraria no Rio

Após ser detido durante uma operação da polícia na zona Sul do Rio de Janeiro, sob suspeita de estar consumindo maconha, Thiago Lacerda aproveitou o sábado (21) tranquilamente, e foi clicado em uma livraria no shopping Leblon.

Mais cedo, a assessoria do ator de 41 anos se pronunciou sobre a situação com a polícia: "Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia.".



Foto: Daniel Delmiro / AgNews