Após separação, Nadja Pessoa contrata detetive para investigar suposta traição de D’Black

Os mascarados

O cantor D’Black anunciou o fim do casamento com Nadja Pessoa há uma semana e já deu entrada nos papeis de divórcio, enquanto isso a loira contratou um detetive para ir atrás do ex.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Nadja desconfia que D’Black tenha traído e quer saber se o motivo da separação seja por conta de uma terceira pessoa. O cantor já assumiu nas redes sociais ter traído Nadja há algum tempo e ela o perdoou.

D’Black diz que segue solteiro e está na casa da mãe no Rio de Janeiro. Nadja ainda não se pronunciou sobre o divórcio até então.