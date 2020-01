Após rumores de traição, Gabi Brandt e Saulo Pôncio completam 1 ano de casados

Saulo Pôncio e Gabi Brandt completaram 1 ano de casados neste sábado (18), no entanto, o clima não é dos melhores entre o casal, isso porque os dois estão no meio de uma série de polêmicas de supostas traições por parte do Pôncio,

Gabi que fez aniversário na semana passada e teve uma festa organizada por Saulo, não tem atualizado suas redes sociais, e sua última foto postada em família foi durante o Revéillon na casa dos Pôncios. Já Saulo, chegou a desabafar sobre os rumores das traições e no twitter, chegou a pedir ‘'orações' aos seguidores. No entanto, em uma data tão importante que é o primeiro ano de casamento, nenhum dos dois apareceu no Instagram para comemorar, apenas Gabi que fez vários stories com o filho do casal, o bebê Davi.