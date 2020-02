Após polêmicas, Mileide Mihaile desabafa sobre relação com Wesley Safadão

A ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile, falou sobre sua relação com o com o cantor, com quem teve Yhudy, de 9 anos.

Durante entrevista ao TV Fama, ao ser questionada sobre sua relação com o Safadão, ela disse que já é um assunto do passado e que tudo foi definido pela justiça. “A gente não conversa muito porque já está tudo tão alinhado, tudo tão organizado, que acho que nem tem muito… minha vida é louca, a dele… então a gente nem conversa pelo fato de estar tudo redondinho, tudo ok”

Mileide Mhaile é musa da escola de samba Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro, deste ano.