Após polêmica, ex de Japinha acusa músico de usar filha para 'limpar imagem'

A maquiadora Nicole Kajihara, mãe da filha do baterista do CPM 22, Ricardo Japinha também se pronunciou, nesta quarta-feira (10), em suas redes sociais, após o vazamento de uma conversa do músico com uma adolescente de 16 anos. Ela afirma que Japinha usou a própria filha para "tentar limpar sua imagem" diante das acusações.

Ao compartilhar a entrevista do músico ao site UOL, Nicole alega que Japinha nunca assumiu a filha publicamente e desabafa sobre os últimos acontecimentos envolvendo o artista.

Confira: