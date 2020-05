Após pedido de prefeito de Manaus, Greta Thunberg grava vídeo em apoio à Amazônia

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A sueca Greta Thunberg e outros jovens ativistas ambientais ligados ao movimento Fridays For Future gravaram um vídeo pedindo ajuda internacional a Manaus e à Amazônia contra a pandemia do novo coronavírus.

"Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica", diz Greta. "A consequência da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta amazônica serão globais."

A iniciativa é uma resposta a um vídeo do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), pedindo ajuda à ativista sueca. Via comunicado, ele agradeceu a resposta.

"O agravamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas pode acarretar recessão da economia, gerando fome e miséria, e fazendo com que a população chegue ao extremo de avançar sobre a floresta para sobreviver", diz o prefeito.