Após pedido de demissão, Gabriela Prioli não deve sair da CNN Brasil, diz colunista

Tempos amargos

A comentarista Gabriela Prioli, da CNN Brasil, sinalizou um pedido de demissão da emissora em um texto publicado no Twitter neste domingo (29), mas segundo o colunista Léo Dias, isso não deve acontecer.

Em um trecho do texto, Prioli escreveu sobre um comentário do apresentador do programa 'Grande Debate', Reinaldo Gottino, em que ele discordou sobre o posicionamento da comentaria em relação a prisão domiciliar de Eduardo Cunha. "Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico nem contribuir para acirrar a polarização".

Ao ser procurado para falar sobre o assunto, de acordo com o colunista, Gottino se mostrou surpreso. "Conheço bem a Gabriela, conheço o marido dela,Thiago Mansur, DJ da dupla JetLag. Temos uma certa intimidade e já até fomos jantar junto. Não tenho palavras. Não sei o que falar;. Estou surpreso;. Preciso falar com o Tavolaro (Douglas Tavolaro, CEO da CNN Brasil)".

Ainda de acordo com Léo Dias, Gabriela Prioli não deve sair da CNN Brasil e o post da moça criou um clima ruim no ambiente de trabalho.