Após live de Gusttavo Lima, Marília Mendonça desabafa nas redes sociais: 'Não vai dar pra te copiar'

O mau exemplo do coronel Menezes

Após o cantor Gusttavo Lima cantar por mais de 3 horas durante uma transmissão ao vivo, em seu perfil do Instagram, na noite deste sábado (28), a cantora Marília Mendonça deixou um recado pra lá de inusitado ao sertanejo.

No twitter, a rainha da sofrência desabafou sobre o tempo que durou a live do 'Embaixador' e escreveu: "gostaria de dizer, em nome do sindicato dos 'fazedores de ao vivo' que o Sr. está inviabilizando o conceito live e que não vai dar pra te copiar. obrigada". Em poucos minutos os fãs da cantora responderam ao tuíte e pediram para que a artista fizesse o mesmo.

Marília Mendonça também fez uma transmissão ao vivo e cantou seus principais sucessos na sexta-feira (27). Mais de 90 mil pessoas prestigiaram o show da cantora. Ela teve o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff, que completou três meses na última segunda-feira (16).