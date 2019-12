Após indiretas na web, Wesley Safadão confirma parceria com Gusttavo Lima

O cantor Wesley Safadão disse que fará shows com o sertanejo Gusttavo Lima em 2020. A afirmação do forrozeiro põem fim aos boatos de desentendimento entre os artistas e confirma as especulações que circularam pela internet no início de dezembro, quando os empresários do cearense, Luiz Augusto e Renan Nóbrega, se reuniram na sede da Balada Music, em Goiânia, para negociarem possíveis parcerias. As informações são do site Metrópoles.

Em entrevista à Folha, o músico pontuou que a ideia é mesmo que Gusttavo passe a ser uma das atrações do Garota VIP, festival criado por Safadão: “Ele vive um momento maravilhoso e essa junção será muito top. Ele gosta de cantar, e eu também gosto, então a galera vai beber e dançar muito. Vai ter 20 horas de show, sendo 10 horas para cada um”, diz o ex de Mileide Mihaile.

Relembre a treta

Segundo o Metrópoles, As confusões começaram em julho, depois de um desabafo feito por Gusttavo em suas redes sociais: “Nossos projetos têm incomodado muita gente aí. A gente lança um evento numa cidade tal, sempre vem alguém querendo uma semana antes lançar outro show, querendo prejudicar”, afirmou, à época. “Então, quando vocês virem aí show com diferença de uma semana pro outro, de um dia pro outro, na mesma cidade, mesmo local, mesma região, podem ter certeza que tem muita maldade, muita perseguição”, completou.

A fala do mineiro de Presidente Olegário causou um alvoroço na internet, e os fãs mais apaixonados começaram a especular para quem deveria ser a indireta. Wesley Safadão, que tinha um show marcado dois dias após a gravação do DVD de Gusttavo Lima em Crato, Ceará, teve de se defender. “Eu não cheguei onde estou prejudicando ninguém. Eu não tenho concorrente, eu sou meu próprio concorrente”, respondeu Safadão