Após furar quarentena, Flay do bbb revela que faz parte do grupo de risco

Flayslane, do BBB20, participou do programa “Encontro” desta quarta-feira (6) e falou sobre a amizade com Mari Gonzalez no reality, além da polêmica de ter furado a quarentena.

A ex-bbb negou que a amizade entre as duas seja tóxica. “Não dá para anular o programa inteiro que a gente viveu, de amizade e cumplicidade, e resumir a nossa trajetória a um final onde tudo estava desgastado, todos os sentimentos. A Mari estava muito mais forte do que eu dentro do jogo. Eu estava querendo muito o meu filho, a minha família. Tenho certeza que ela tem essa consciência, que eu a amo muito, e que ela me ama muito. A nossa amizade, como ela mesma disse, não se resume a um momento de vulnerabilidade que tivemos no final”, disse.

Sobre ter furado a quarentena três vezes, Flay admitiu que teve dificuldade em assimilar a gravidade da pandemia do novo coronavírus. “Não tinha noção do que estava acontecendo, pensei que era só sair de máscara que estaria tudo bem. Era tanta informação para captar, estava louca para matar a saudade da Bianca e do Gui, então fui lá ver eles”, explicou.

“A gente recebeu algumas críticas e depois, lógico, fui me informar mais, uma amiga minha ligou para mim e falou 'cara, se toca, você é do grupo de risco!’”, disse, revelando ter bronquite asmática.