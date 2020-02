Após fim do contrato fixo com a Globo, Malvino Salvador é chamado para novo trabalho

Depois de ter o seu contrato fixo encerrado com a TV Globo, Malvino Salvador foi chamado para atuar em "Malhação: Transformação".

Para quem não sabe, a emissora anda fazendo alguns cortes também na teledramaturgia e pondo um fim ao contrato com alguns atores, o que não impede que eles sejam contratados por obra.

Além de Malvino, estão no elenco da nova temporada de 'Malhação' Carol Castro, Regiane Alves, Marcello Novaes e Mel Lisboa.

No caso de Malvino, ele deverá interpretar o pai do protagonista da trama. Por último, o ator amazonense interpretou Agno em "A Dona do Pedaço".