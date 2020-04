Após debochar de quarentena, Sikêra Jr contrai Covid-19 e web reage: ‘lei do retorno’

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Após testar positivo para Covid-19, Sikêra Jr tem sido criticado nas redes sociais. Em rede nacional o apresentador chegou a debochar do isolamento social antes de contrair a doença.

Em um dos seus programas, o apresentador de 53 anos ironizou quem estava seguindo as orientações da OMS e também de quem se manifestava contra o presidente Bolsonaro. "Isso é Maria vai com as outras, isso é moda", disse ele na época sobre o isolamento.