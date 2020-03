Após críticas, Pedro Scooby revela valor de pensão dos filhos e alfineta Piovani

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Pedro Scooby e Luana Piovani voltaram a se alfinetar, nas redes sociais, após a declaração da atriz sobre o atraso da pensão dos filhos, os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 7.

O surfista rebateu aos comentários negativos dos internautas e disse que o valor de R$ 10 mil, era maior do que o necessário para as crianças. Ele destacou ainda que escola e saúde são gratuitos em Portugal, onde a atriz mora com as crianças.

"Na Europa eles não pagam nem escola, nem saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, escolinha de skate e todos os equipamentos eu pago. Sabe quanto custa para fazer compras em Portugal? Sabe quanto custa uma empregada? Então, não fala o que você não sabe”, rebateu Scooby a uma seguidora.

Ele ainda aproveitou para alfinetar a ex-mulher "Quando estou solteiro, ela fala que sou o melhor pai do mundo, quando estou namorando eu viro um monstro. Assim fica difícil de defender. Lembrando que não é porque ela é mulher, mãe, que as coisas têm que ser do jeito que ela quer, o mundo não gira em torno dela.”, relatou.

Ao ser questionada sobre o motivo de não ter guarda compartilhada ele explicou que faz muitas viagens por conta do trabalho: “Quando não estou viajando trabalhando, eu estou com as crianças em Portugal”, disse.