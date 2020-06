Após críticas, GloboNews escala jornalistas negros e Heraldo Pereira se emociona ao falar de racismo

Sociedade precisa reagir à censura na internet

O jornalista e apresentador Heraldo Pereira se emocionou ao falar sobre racismo no Brasil, durante edição histórica do programa "Em Pauta", da GloboNews, nesta quarta-feira (03). Apenas jornalistas negros foram escalados para participar do programa.

"...de um país tão importante que nós temos, e que não podemos nos dividir em relação à questão racial, porque não existem raças. Somos só um povo. O que eu aprendi nesses anos de caminhada jornalística, para chegar a esse momento, para discutir a questão racial, é que as empresas, os organismos, as instituições, precisam ter um olhar para os negros também no Brasil. A população não negra precisa ter um olhar em relação ao negro. Com trabalho, com estudo, nós vamos construir uma nação... me desculpem", disse, visivelmente emocionado.

Participaram da edição as jornalistas Maria Júlia Coutinho, Zileide Silva, Aline Midlej, Flávia Oliveira e Lilian Ribeiro. Zileide e Flávia foram anunciadas como comentaristas fixas do 'Em Pauta'. O formato foi em resposta às críticas que o Sistema Globo recebeu ao abordar o tema com jornalistas brancos, na edição de terça-feira.