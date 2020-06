Após briga, Ludmilla sofre ataques racistas e Anitta dispara: 'criminosos covardes'

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

A cantora Ludmilla sofreu ataques racistas após expor na web uma briga entre ela e Anitta. No twitter, um perfil fake se referiu à artista como "neguinha nojenta" e disse que ela precisa "de umas belas chicotadas".

Como resposta, a cantora rebateu: "Vou enfiar o chicote no teu c*, racista". Devido a repercussão do post, o responsável pelo tuíte deletou sua conta na rede social. Sobre o assunto, Anitta acabou se pronunciando e condenou os ataques sofridos pela ex-colega.

"Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injuria racial nas redes sociais. Já disse e repito - isso é abominável e inadmissível! Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã clube do nosso registro", finalizou a funkeira.