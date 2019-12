Após 50 anos, Sandra Passarinho anuncia saída da Globo

O jornalismo da Globo perdeu mais um de seus profissionais icônicos, Sandra Passarinho anunciou a saída da emissora após 50 anos. A jornalista irá se dedicar a um projeto pessoal.

Sandra começou aos 19 como estagiária e ao longo do tempo se tornou uma das repórteres mais importantes da emissora. Também fez reportagens marcantes do Globo Repórter ao longo dos anos 70, 80 e 90.

O diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, publicou uma longa carta agradecendo a contribuição de Sandra Passarinho para o jornalismo: ”Por ter inspirado tantos e tantos profissionais. Entre eles eu, que sempre parei quando via uma reportagem dela no ar. Desde a década de 1970. Sandra, obrigado por tudo, de coração. Um beijo, com admiração”, escreveu ele em um dos trechos.