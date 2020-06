Após 22 anos da morte de Leandro, filha de sertanejo faz homenagem emocionante

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Lyandra Mota Costa, filha do sertanejo Leandro, o irmão do cantor Leonardo, impressionou os seguidores nesta terça-feira (23) ao compartilhar um clique ao lado do pai, enquanto ainda era criança. O cantor faleceu há 22 anos, vítima de câncer.

"22 anos sem vc.. o que ficou sao as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nós!! Saber que um dia nos encontraremos é reconfortante e traz paz ao meu coração. Queria tanto vc aqui.. sei que vc tb queria estar aqui, mas os planos de Deus são os planos de Deus. Não vou me delongar aqui pq eu sofro com as minhas emoções. Te amo e até breve", escreveu ela na legenda.

Os seguidores deixaram vários comentários de carinho na postagem da jovem.