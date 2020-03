Aos prantos, mulher de MC Lan expõe traição de funkeiro: ‘orava por ele’

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

A ex-mulher de MC Lan, Natasha Polly acusou o funkeiro de traição e expões a ‘saga' nas redes sociais para flagrar o artista, na madrugada de quinta-feira (12).

A atriz recebeu uma informação de um anônimo que dizia que seu marido estava em uma boate rodeado de mulheres. Ela então foi verificar o caso. De lá, postou uma foto em frente à casa.

"Essa sou eu, que prometi para mim mesma, que nunca prestaria esse papel de novo de ir atrás de macho que não presta de madrugada fazendo merda. E aqui estou eu, postando mesmo para vocês me lembrarem de nunca mais prestar este papel. Obrigada desde já às meninas que estavam trabalhando e me ajudaram com informações (...). Infelizmente a gente é trouxa demais e acredita sempre no lado bom das pessoas", escreveu.

Natasha questionou uma mulher em frente ao local que teria confirmado a informação sobre MC Lan, inclusive que havia pedido o número da amiga e as convidou para uma festa particular.

"Vivendo e aprendendo! Já estou falando para ficarem sabendo da minha boca mesmo do que qualquer falatório por aí. É isso aí! Acabou, disse.

Aos prantos, ela compartilhou um vídeo contando que esteve ao lado do marido durante seu período de depressão.

"Eu ainda fui para a igreja, orava por ele por toda noite, quando estava com depressão. Eu fiz de tudo, de tudo! Ele é Mc, estava sem estourar uma música e eu ficava do lado dele, ajudava com o emocional e tudo o que é possível. Eu fortalecia ele e não entendo o porquê ele fez isso. Uma vez ele me disse que estava vivo porque Deus ouviu minha orações. O inimigo já tentou tirar a vida dele”, desabafou.

O funkeiro ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o caso.