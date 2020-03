Aos 88 anos, Stênio Garcia faz vídeo e pede para não ser demitido da Globo

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O ator Stênio Garcia, de 88 anos, usou as redes sociais da esposa, Marilene Saad, nesta terça-feira (17) e fez um apelo aos autores de novelas da TV Globo. Ele é contratado exclusivo da emissora e seu último trabalho foi em 2018, na novela Deus Salve o Rei,

No vídeo, Stênio afirma ter recebido uma espécie de "ultimato" da Rede Globo, já que seu contrato pode ser encerrado no fim de março caso não seja escalado para nenhuma produção. "Meu nome é Stênio Garcia. Tenho 88 anos e quase 70 anos de carreira. Estou na Globo com contrato de prazo indeterminado desde 1973. No dia 4 de março recebi um cartão vermelho e se eu não for escalado ou reservado até o dia 30 de março terei o meu contrato abruptamente interrompido", iniciou o ator.

"Devido ao coronavírus, não posso sair de casa. Então, eu peço que os autores e diretores da Rede Globo que me escalem, que me reservem até o dia 30 de março, para que eu possa continuar trabalhando”, pediu.

Ao final do vídeo, Stênio Garcia fala sobre sua relação com o trabalho. ”Meu trabalho, como vocês sabem, é a minha vida. E eu dependo disso para me manter vivo. Muito obrigado", finalizou ele.