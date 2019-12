Aos 70, Luiz Fernando Guimarães se casa com empresário após 23 anos juntos

Luiz Fernando Guimarães se casou com o empresário Adriano Medeiros, após 23 anos juntos, nesta sexta-feira (20) na casa do ator, no Jardim Botânico, zona Sul do Rio de Janeiro,

O casal optou por uma cerimônia íntima celebrada por um juíz de paz: “Olhos inchados de tanto chorar. Choramos juntos no momento mais feliz de nossas vidas”, escreveu Adriano. “Que vença o amor! Felicidade que não acabará nunca”, disse: “Foi tudo incrível! Obrigado por esse momento mágico. Que venham mais vinte e tantos, e mais vinte e tanto. Que seja eterno!”, completou.

O ator e humorista, que acaba de completar 70 anos, falou pela primeira vez sobre a relação em 2015, ao jornal Extra.