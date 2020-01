Aos 69 anos, morre o cantor e compositor Tunai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, na manhã deste domingo (26), o cantor e compositor José Antônio de Freitas Mucci, conhecido como Tunai.Aos 69 anos, ele morreu em sua casa no Rio de Janeiro, às 6h, em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela equipe do músico.Irmão do também cantor e compositor João Bosco, Tunai ficou conhecido pelo sucesso "Frisson".Ao lado de Sérgio Natureza, ele escreveu músicas que foram gravadas por grandes nomes, como Milton Nascimento com "Rádio Experiência" e "Certas Canções".Suas músicas também foram interpretadas por Elis Regina, Gal Gosta, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso.O músico será velado no Memorial do Carmo, sala 7, às 12h30, nesta segunda-feira (27). A cremação acontece em seguida, às 15h30.Tunai deixa a mulher Regina, os filhos André e Daniela, e o neto Fernando.