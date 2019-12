A mãe de Latino, Dona Dirce, 66, roubou a cena ao aparecer curtindo o domingão em família com o filho e alguns de seus netos, na casa do cantor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os registros foram postados por Latino no Instagram. Nas imagens dona Dirce aparece animada rebolando de biquíni na beira da piscina.