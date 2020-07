Aos 45, Solange Almeida exibe corpaço de biquíni em foto com filho

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Solange Almeida recebeu uma chuva de elogios ao postar uma foto de biquíni ao lado do filho, Rafael Almeida, de 20 anos. A cantora de 45 anos chamou atenção pela boa forma.

Atualmente, Solange está namorando. Depois de terminar o casamento de 3 anos com o empresário Leandro Adriani, no início do ano, a cantora reatou o namoro com o empresário Monilton Moura, com quem se relacionou em 2016.