Aos 33, Amanda Bynes anuncia gravidez: ‘bebê a caminho’

Amanda Bynes anunciou em suas redes sociais que está grávida do primeiro filho. A atriz compartilhou a imagem do ultrassom com a seguinte legenda: ‘bebê a caminho’, disse.

A atriz é noiva de Paul Michael, que também compartilhou a imagem. Porém as postagens foram removidas.

A estrela de ‘Ela é o Cara’ está afastada o meio artístico desde 2010. No final de 2019, a atriz terminou um tratamento de reabilitação devido ao vício em drogas.