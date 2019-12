Aos 22, noiva de Zé de Abreu exibe corpinho de biquíni nas Maldivas

Carol Junger, de 22 anos, está curtindo uma viagem no estilo lua de mel com o namorado, o ator José de Abreu, de 73 anos, e aproveitou para posar de biquíni com o cenário paradisíaco das Maldivas ao fundo.

"Se isso for um sonho, por favor, não me acorde", escreveu a maquiadora na legenda.

Viajando há quase um mês, o casal já passou por Dubai, Suécia, Amsterdã, Londres, Paris, e outros lugares.

Eles devem partir para a Tailândia, na Ásia, onde pretende se casar em uma praia.

Zé e Carol estão namorando desde março, e se conheceram na Praia da Barra da Tijuca, zona Oeste, onde a moça mora.