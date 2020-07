Antonio Banderas e Metallica lamentam a morte do compositor Ennio Morricone

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas e autoridades ao redor do mundo estão usando as redes sociais para lamentar a morte do compositor italiano Ennio Morricone. Autor de trilhas sonoras como a de "Por Um Punhado de Dólares", o músico morreu nesta segunda-feira (6), aos 91 anos.

Ele estava hospitalizado em uma clínica em Roma há alguns dias, devido a uma fratura no fêmur, resultante de uma queda.

Rosto do filme "Ata-me", dirigido por Pedro Almodóvar em 1989 e com trilha de Morricone, o ator espanhol Antonio Banderas publicou duas fotos do compositor como homenagem: "Com grande tristeza nos despedimos de um grande mestre do cinema. Sua música continuará tocando em nossas memórias. Descanse em paz", escreveu.

A banda Metallica, que há anos utiliza uma das canções compostas por Morricone para o filme "Três Homens em Conflito" na abertura de seus shows, escreveu que a carreira do italiano "foi lendária, suas composições são atemporais". "Obrigado por definir o clima de tantos dos nossos shows desde 1983."

Na esfera política, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, publicou no Twitter que "sempre recordaremos, e com um reconhecimento infinito do gênio artístico, do maestro Ennio Morricone". "Nos fez sonhar, nos emocionou e fez pensar, escrevendo notas inesquecíveis que ficarão para sempre na história da música e do cinema", afirmou.

Já o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, relembrou o prêmio espanhol Princesa das Astúrias recentemente atribuído a Morricone por sua contribuição às artes. "Ennio nos deixou. Ele é o autor de mais de 500 trilhas sonoras, algumas como 'Cinema Paradiso', consideradas autênticas obras-primas. Meu carinho para sua família e amigos."

No Brasil, o músico e ator paulistano André Abujamra também prestou homenagem e disse que "Ennio Morricone se vai sem ir". O ator Marcelo Serrado agradeceu ao italiano, publicando uma foto sua regendo.