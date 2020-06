Antonia Morais assume namoro com Paulo Dalagnoli e se declara para 'amor improvável'

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas especulações dos fãs, a atriz Antonia Morais, 27, assumiu namoro com o ator Paulo Dalagnoli, 30. Com posts publicados em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (19), os dois comentaram o novo relacionamento, que ela chama de "um amor improvável".

"É da improbabilidade que nascem as melhores surpresas. E das menos óbvias, as melhores coisas. Meu amor improvável. Quase impossível. Continuamos vingando em meio ao caos", escreveu a atriz, filha de Glória Pires, 56, e ex-namorada do também ator Wagner Santisteban, 37.

Dalagnili, que fez "Malhação" (Globo) em 2014 e mais recentemente Genesis (Record), também se declarou pelas redes sociais: "Na profundidade do seu olhar eu me perdi, tentei disfarçar, não consegui. Em algum momento você olha pro lado e temos a sorte de alguém especial estar lá. Você estava, meu amor".

Em abril, alguns fãs do casal já tinham especulado um possível relacionamento entre eles, após eles postarem fotos com fundos parecidos, mesmo durante a quarentena. Os dois, no entanto, não oficializaram o namoro na ocasião.