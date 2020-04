Anti-isolamento, Sikêra Jr muda discurso e pede que população não subestime o coronavírus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Contrário ao isolamento, o apresentador Sikêra Junior, mudou o discurso após testar positivo para coronavírus, nesta quarta-feira (29). Ele ainda alertou para que as pessoas não subestimassem a doença.

"É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação”, disse ele em entrevista.

E continuou. “Não subestimem a doença, não façam o que eu fiz. É mais sério do que eu imaginava”.

Ainda durante a entrevista ele disse estar bem e tomando as medicações necessárias.