Anitta aparece seminua em seu programa e manda indireta pra Léo Dias

A cantora Anitta ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quinta-feira (28), após aparecer com uma lingerie provocante em seu programa on-line #Anittanacasinha.

"O figurino do programa de hoje tem tudo a ver com isso porque é o terceiro programa, metade do projeto, já está cansativo, a gente precisa dar um Up na audiência, já tá no terceiro e fica naquela coisa vai e não vai, a gente não sabia se já ia estar cancelada ou não essa semana, então a gente preparou, eu aqui né, porque as coisas eu consigo como Larissa? com o corpo né? é com o corpo que eu consigo, então hoje eu me vesti assim", disse a cantora, se referindo a Léo Dias, que afirmou que a cantora teria usado o corpo para subir na carreira.

Ainda no programa, Anitta mostrou insatisfação com uma brincadeira feita por Maurício Meirelles e de Daniel Zukerman, que fizeram suspense afirmando que um dos convidados para a live seria 'Léo'. A morena mostrou expressão nada agradável. Daniel então resolveu contar que seria o cantor Léo Jaime.

"Gente vocês são muito idiotas viu?, finalizou a cantora.