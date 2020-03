Andressa Urach sofre acidente de carro e revela detalhes na web

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-modelo Andressa Urach sofreu um acidente de carro e usou as redes sociais, nesta quinta-feira (12) para falar sobre o ocorrido. Ela disse que cochilou enquanto dirigia e acordou após bater em uma carreta.

“Ontem eu Sobrevivi! A vida é um sopro, quase que Jesus me leva, fui dirigindo até Capão da Canoa litoral gaucho para fotografar com meu amigo Claudio que mora lá, para fazer as fotos da capa do meu single: Noite virou Dia”, iniciou o desabafou.

"Hoje @arthururachoficial poderia não ter mãe mas Deus teve misericórdia de mim. Ame a tua vida e as pessoas a tua volta, amanhã pode ser tarde", concluiu o post.