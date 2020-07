André Rizek diz que 'dormiu no sofá' após criticar time de Andréia Sadi no SporTV

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador André Rizek, 45, contou ter dormido no sofá após uma série de críticas que fez ao São Paulo durante o Seleção SporTV. É que a equipe paulistana é nada mais, nada menos que o time da namorada dele, a repórter de política Andréia Sadi, 33.

"Eu dormi no sofá, porque minha mulher é são-paulina", afirmou durante o programa. "Mas quero dizer que eu não tenho culpa nenhuma e o vexame não é nosso, é do São Paulo."

Na sequência, ele foi surpreendido com um vídeo da amada, exibido no telão do programa. "Quando a gente acha que aquilo pode acontecer, a gente não fala nada ainda mais quando for provocar a ira da mulher são-paulina", disse a jornalista da Globo. "Acho que tem que ter uns limites, no seu caso tem o sofá. Fica tranquilo, à vontade..."

"Da família Sadi, se tiver um Natal no Zoom [aplicativo de vídeoconferência], acho que dificilmente você vai ser convidado depois dessa de ontem", continuou. "Você se junta com o Guga Chacra, que está sacaneado o São Paulo no grupo da GloboNews. Vocês podem se juntar e morar juntos."

Rizek, que não sabia que o vídeo seria exibido, levou na esportiva. "Equipe do Seleção a demissão de todos na minha mesa", brincou.

Na véspera, ele havia classificado como "vexame histórico" a derrota do São Paulo por 3 a 2 para o Mirassol. "Queria destacar o lado romântico, heroico do Mirassol, merece todos os parabéns", disse. "Mas só consigo pensar que coisa esdrúxula foi o São Paulo hoje. Um time desse tamanho simplesmente não pode perder um campeonato assim."