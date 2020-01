Amiga íntima de Bruna Marquezine participa de BBB 20 e esquece de avisar atriz

No twitter, Bruna Marquezine publicou as mensagens que enviou pelo Whatsapp à amiga, Manu Gavassi, assim que soube que a cantora é uma das participantes do BBB 20.

“Olha aqui, Manoela, você trate de ganhar esse programa que eu vou mandar fazer camisa e comprar pay per view”, escreveu Bruna em uma das mensagens. O tweet já tem mais de 3 mil compartilhamentos e caiu na graça dos seguidores. Comentários como "esperando alguma amiga minha entrar no bbb pra eu poder fazer isso”, "se até a bruna marquezine é ignorada no zap, quem sou eu” foram algumas das respostas dos internautas à Bruna Marquezine.

Manu já é o segundo assunto mais comentado na rede social.