Alok leva milhares de foliões à avenida Faria Lima e toca novos sucessos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além dos remixes já conhecidos do público, Alok toca na av. Faria Lima novas faixas, como 'The Book is on the Table', que seus fãs conheceram na última sexta (7), e a ainda inédita 'Symphonia', com lançamento no streaming previsto para o dia 21/2.O funk Senta Senta, Aí Droga, do MC Kevin O Cris, foi o que mais agitou a galera, junto com Cerol na Mão, do Bonde do Tigrão.A organização do bloco tem dificuldade de organizar o público de milhares de pessoas e andar com o trio.As fantasias que fazem a cabeça do público são os clássicos arcos de anjo, diabinho, gatinho, coelhinho e as tiaras floridas, hits em todos os carnavais.Também não falta fantasia de mulher maravilha, meninas super poderosas, palhacinho.Alguns fãs trouxeram canecas e bonés com o nome do DJ.Alok também volta à capital baiana pelo terceiro ano consecutivo. Seu trio fará o trajeto Barra-Ondina no dia 22 de fevereiro, a sexta de Carnaval.