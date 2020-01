Alok estreia no Carnaval de SP com trio eletrico e terá bloco em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - DJ dos mais renomados no mundo, Alok, 28, comandará pela primeira vez um bloco de Carnaval em São Paulo. A ideia é que ele e os foliões saiam da região da Berrini (zona sul) às 14h do dia 16 de fevereiro. Será um pré-Carnaval com muita música eletrônica."O Carnaval de São Paulo está crescendo muito a cada ano e ter a oportunidade de levar música eletrônica contribuindo e tornando a festa ainda mais democrática, é sensacional. Ainda mais porque eu moro aqui", comenta.Ele revela estar ansioso. "A ansiedade já chegou com tudo para sentir a energia da galera na melhor época do ano", comenta Alok que promete novidades com o tema do trio e convidados especiais.Além de São Paulo, pela terceira vez Alok marcará presença no pré-Carnaval de Salvador (BA). A data, porém, ainda não está definida, mas deve ser na semana dos festejos.Depois de fazer 17 shows em apenas oito dias no último mês, o artista deu uma diminuída no ritmo no primeiro mês do ano. Principalmente por conta da chegada do pequeno Ravi, seu filho. "O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim", escreveu o DJ em suas redes sociais.