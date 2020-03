Afastado da Globo após acusações de assédio sexual, José Mayer volta ao horário nobre

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O nome do ator ‘José Mayer deve voltar a ser assunto nos próximos dias, isso porque ele será visto na reprise da novela "Fina Estampa" que substituirá "Amor de Mãe" durante o período de paralisação por causa do coronavírus.

Segundo o colunista Fefito, a Globo ainda não definiu se as cenas com Mayer serão suprimidas. O personagem do ator é o vilão 'Pereirinha', marido desaparecido de Griselda, Lilia Cabral, e na trama, ele também chega a se envolver com a personagem de Christiane Torloni, a malvada Teresa Cristina.

José Mayer está fora do ar desde 2016 após uma figurinista da emissora o acusar de assédio sexual durante as gravações de "A Lei do Amor", na TV Globo.