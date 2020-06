Acusada de racismo, Luisa Mell se revolta com críticas e solta o verbo

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Luisa Mell está sendo criticada e acusada de racismo após publicar no perfil de sua ONG: “Toda Vida Importa”, que faz parte da nova campanha de seu instituto em prol dos animais.

A ativista foi criticada pela divulgação em meio ao protesto em todo mundo contra o racismo com o lema: “Vidas Negras Importam”.

“Se for pra se posicionar sendo desonesta e irresponsável desse jeito é melhor realmente ficar em silêncio”, criticou uma internauta.

Em meio a repercussão negativa, Luisa se revoltou com as acusações e disse que o perfil da loja foi hackeado. “Eu não faço o Instagram da loja porque é uma equipe que trabalha com e-commerce. Estavam chegando os protótipos das camisetas que a gente vai lançar. Fui eu que mandei fazer. Mas eu falei que nesse momento era melhor dar uma segurada. Eu nem sabia quem tinham postado no Instagram da loja. E aí ontem à noite me falaram que a página tinha sido hackeada. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que não. É só as pessoas olharem que eu estou fazendo essa campanha há um século. Que saco isso! Eu mandei segurar porque já pensei que as pessoas fossem achar isso”, disse em entrevista ao ‘Uol’.

Indignada, Luisa rebateu: “Quem foi a primeira pessoa que escreveu para as pessoas não ficarem em cima do muro fui eu. Depois todo mundo copiou o meu post. Chega a ser vergonhoso. Eu sempre me posiciono. Só porque eu acho que a vida dos animais importa, a dos negros importa menos? Nada a ver. Muito pelo contrário. Eu respeito toda forma de vida”.