Acompanhada por seguranças, Bruna Marquezine se esbalda na pipoca da Baiana System

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Acompanhada por uma dupla de seguranças, a atriz Bruna Marquezine, 24, mostrou atitude ao descer do camarote Expresso 2222, para seguir na pipoca parte do percurso do Navio Pirata, trio da banda Baiana System, que desfilou no Carnaval de Salvador neste domingo (23).Marquezine chegou acompanhada por um dos anfitriões do camarote, Francisco Gil, filho de Preta e neto de Gilberto Gil, além de outros amigos. A global percorreu um trajeto de pouco mais de 200 metros, mas que, no compasso lento do trio elétrico, em meio à multidão, parecia uma eternidade.Adicione a esse cenário um público fiel que tem a Baiana quase como uma religião, que mistura rap, rock, música eletrônica com ritmos baianos como pagode, arrocha, axé e afoxé, por exemplo. Na frente, dos lados ou atrás do Navio Pirata, o ar quase faltava, espaço para colocar o pé também. Mas Marquezine encarou, pois, apesar do aperto, o clima é de irmandade. "É só amor", evoca Russo Passapusso.Abordada pela reportagem, Marquezine se esquivou de dar entrevista. "Agora? Tá de brincadeira", disse. Por outro lado, foi simpática com fãs que a abordavam em busca de uma foto. Registrou momentos. Arriscou uns passou de samba. E, no fim do trajeto dela, saiu pela tangente com os acompanhantes e seguranças.