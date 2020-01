3 - Skank toca reggae com filho de Ringo Starr no aniversário de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma multidão se reuniu em frente à Galeria do Rock, no centro de São Paulo, para assistir ao Skank. O grupo tocou clássicos de seu repertório e recebeu o baterista Zak Starkey, filho do beatle Ringo Starr, para um medley de reggae no fim.O show da banda mineira fez parte das comemorações do aniversário da cidade.A plateia se espalhava pelas ruas no entorno, muitos com visão parcial do palco, que ficou virado para o largo do Paiçandú. A sensação era de um público maior até do que o esperado, dada a dificuldade de se locomover na região.O Skank tocou durante pouco menos de uma hora, a partir das 19h15. A banda privilegiou suas músicas mais dançantes, dos anos 1990, incluindo "Saideira", "Jackie Tequila" e "Esmola".O grupo mineiro, que recentemente anunciou que vai encerrar as atividades, também animou com baladas, entre elas "Vou Deixar" e "Ainda Gosto Dela"."Hoje tem várias celebrações rolando ao redor do mundo" disse o vocalista, Samuel Rosa. "Mas nenhuma está tão bonita como essa aqui."No fim, o Skank chamou Zak Starkey, que tocou no Oasis e no The Who, para tocar alguns clássicos do reggae. Ele está no país para divulgar o braço latino-americano de seu selo Trojan, dedicado ao gênero.