Familia real compartilha foto inédita de príncipe Louis em aniversári ode 2 ano

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

O príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton, completa 2 aninhos nesta quinta-feira (23) e para comemorar, a família real britânica compartilhou um registro inédito do herdeiro.

"Compartilhando um pouco do trabalho de pintura manual do Príncipe Louis às vésperas de seu segundo aniversário! Estamos felizes em compartilhar imagens antes do aniversário do Príncipe amanhã, tiradas pela Duquesa neste mês de abril", diz o post.