'Saulo Pôncio e Gabi Brandt estão e continuarão juntos', diz pai de cantor, após rumores de traição

Após Saulo Poncio ser acusado de trair a esposa, Gabi Brandt, o pai dele, o pastor Marcio Poncio postou nos stories do Instagram na noite desta quinta-feira (23), que Saulo e Gabi Brandt continuam juntos.

No texto, ele escreveu: ”Olá, informo que Saulo Pôncio e Gabi Brandt estão e continuarão juntos. Afinal, pergunte a qualquer casal de 30 ou 50 anos de casados, e vejam quantas lutas eles passaram para estarem ali. Faz parte. Vida que segue. Caiu, levanta e continua”. Ele finalizou dizendo: "Isso é o propósito. Não digo para aceitarem coisas erradas, mas existem outras formas de correção que não seja o fim do relacionamento”.

Desde que as imagens viralizaram nas redes sociais, em que Saulo aparece com uma morena durante uma festa em Búzios, no Rio de Janeiros, o casal deu um tempo da internet e quase não postam nas redes sociais.